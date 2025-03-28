Cep telefonuyla kayda alınan cinayette sanıklar hedef gözeterek ateş etmiş

MERSİN'de iş insanı Hakan Turan'ı (34) sokakta öldürüp o anları cep telefonuyla kayda alan cinayet sanıklarının yakın mesafeden karın bölgesine hedef gözeterek ateş ettiği tespit edildi.

Olay, geçen yıl 29 Ocak'ta, Mezitli ilçesinde meydana geldi. Evinden çıkıp park halindeki otomobiline binmek için yürüyen Hakan Turan, İstanbul'dan kiralanan hafif ticari araçla kente gelen Berkant Özgündüz (21) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay sırasında yanında bulunan Hasan Kayalı (23) da o anları videoya kaydetti. Plakasını çamurla kapattıkları kiralık araca binip kaçan şüpheliler, Şanlıurfa'da yakalandı. Mersin'e getirilen şüpheliler, tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yapılan araştırmalar sonucu; cinayeti azmettirenin Hasan Kayalı'nın teyzesinin oğlu Okan Çeçe, aracı kiralayanın ise Batuhan A. (22) olduğu tespit edildi. Batuhan A. da gözaltına alınıp, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çeçe'ye ulaşılamadı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Tutuklu sanıklar Özgündüz ve Kayalı ile tutuksuz sanık Batuhan A. ve firari sanık Okan Çeçe hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede tutuklu sanıkların 'Tasarlayarak öldürme' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından, tutuksuz sanık Batuhan A.'nın 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme', firari sanık Okan Çeçe'nin de 'Tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianamede ayrıca Çeçe'nin 'Sıkacak biri var mı?' mesajını attığı teyzesinin oğlu Hasan Kayalı'nın, arkadaşı Berkant Özgündüz ile olayı gerçekleştirmek için Batuhan A. aracılığıyla araç kiraladıkları belirtildi. Söz konusu araçla Mersin'e gelen sanıkların, Hakan Turan'ı 3 gün boyunca fiziki takiple izledikleri, cinayet anını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip yurt dışında olan olayın azmettiricisi Okan Çeçe'ye gönderdikleri belirtildi.

Davanın üçüncü duruşması, Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Batuhan A. ise duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. RAPORLAR MAHKEMEYE SUNULDU Dosya kapsamında tetiği çeken sanık Berkant Özgündüz hakkında doktor raporu ile ulusal kriminal büro raporu mahkemeye sunuldu. Raporda, önceki savunmalarında uzağı göremediği iddia edilen Özgündüz'ün gözlerinde bir kusur olmadığı belirlendi. Yine ulusal kriminal büro raporuna göre, Özgündüz'ün Turan'a 2 metre mesafeden karın bölgesine hedef alarak ateş ettiği tespit edildi. Duruşmada söz verilen sanık Berkant Özgündüz, "Ben önce ayaklarına doğru ateş ettim. Silah sektiği için karnına geldi. 3 yıldır ellerimde titreme hastalığı var" dedi. HAKİM ELLERİNİ KONTROL ETTİ Bunun üzerine kürsüden inerek sanığın yanına gelen hakim, ellerini dokunup, tokalaştı. Hakim daha sonra, "Bir şeyin yok senin" diyerek yerine geri oturdu. Tutuklu sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyip, tahliyelerini talep etti.