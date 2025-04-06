Tour Of Mersin bisiklet yarışı başlıyor

MERSİN Büyükşehir Belediyesi, 7’nci Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 10 Nisan’da başlayacak 7’nci Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu, 6 kıtadan 33 farklı ülkeden gelen 173 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun ardından Türkiye’nin en büyük ikinci bisiklet yarışı olarak gösterilen organizasyon, Mersin’in doğal ve tarihi güzelliklerini gözler önüne sererken, kentin spora olan uygunluğunu da tüm dünyaya tanıtacak.

Dört gün sürecek yarış boyunca sporcular, yaklaşık 450 kilometrelik parkuru tamamlamak için pedal çevirecek. Mersin’in farklı ilçelerinden geçen rota, katılımcılara sadece sportif bir mücadele sunmakla kalmayacak, aynı zamanda Toros Dağları’nın eteklerinden Akdeniz’in eşsiz kıyılarına uzanan muhteşem manzaralar eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Sporcular turun ilk etabına Anamur’dan başlayacak, Bozyazı ve Aydıncık’tan geçerek 94.7 kilometre bisiklet sürecek. İkinci etaba Gülnar’dan start verecek olan sporcular; Mut, Silifke ve Erdemli’yi pedallayarak 125 kilometreyi tamamlayacak. 104.6 kilometre olan ve Tarsus’tan başlayacak üçüncü gün etabı ise Çamlıyayla’nın eşsiz güzellikteki yeşilliği içinden geçerek Toroslar’da tamamlanacak. Bisiklet turunun son etabında ise Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçesinden geçecek olan sporcular 124.2 kilometrelik bir parkuru tamamlayacak.

SPOR VE TURİZMİN BULUŞMA NOKTASI MERSİN OLACAK Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği etkinlik, yalnızca bir spor yarışından ibaret değil. Kentin turizm potansiyelini artırmaya yönelik büyük bir organizasyon olan Tour of Mersin, hem yerli hem de yabancı izleyiciler için görsel bir şölen sunacak. Sporcular, yarış esnasında Cennet-Cehennem Obrukları, Kızkalesi, Soli Pompeipolis Antik Kenti gibi tarihi noktalardan geçerek, Mersin’in kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini de keşfetme fırsatı bulacaklar. Mersinliler ve bisikletseverler için kaçırılmayacak bir etkinlik olan Tour of Mersin, sadece yarışmacıların değil, izleyicilerin de heyecanla beklediği bir organizasyon. Vatandaşlar, organizasyonla ilgili detaylı bilgiye mbb.spor.org adresinden ve Alo 185 üzerinden ulaşabilecek. ‘33 FARKLI ÜLKEDEN 173 SPORCU PEDAL ÇEVİREREK’ Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, 7’nci Tour Of Mersin’in teknik detayları hakkında bilgi verdi. Taşkın, “Dünyanın dört bir yanından; toplam 6 kıtadan, 33 farklı ülkeden sporcuların katıldığı büyük bir organizasyon olacak. Bisiklet Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’ndan sonra Türkiye’de yapılan en büyük ikinci organizasyon olarak nitelendiriliyor. Çoğunluğu yabancı sporculardan oluşan 173 sporcu katılıyor. Dünyanın en büyük bisikletçileri burada pedal çevirecekler. Toplamda 4 etaptan oluşan, 4 gün sürecek bir organizasyon. Sporcular, 450 kilometreye yakın pedal çevirecek” dedi.