Almanları dolandıran şebeke üyeleri suçlamaları reddetti

MERSİN'de kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla Almanya'da yaşayan kişileri 1 milyon 581 euro dolandırdıkları belirlenen şebeke üyeleri hakim karşısına çıktı. Sanıkların tümü, suçlamaları reddetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uluslararası dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, kimliklerini saptadığı şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmasını tamamlayan ekipler, çetenin, kurduğu çağrı merkezi üzerinden telefonla arama yapıp, kendilerini 'kamu görevlisi' olarak tanıtarak haklarında çeşitli konularda davalar açılacağını söylediği Alman vatandaşlarını toplam 1 milyon 581 bin euro dolandırdıklarını tespit etti. Suç işleme amacıyla örgüt kurduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için 1 Ekim 2022'de Mersin merkezli İstanbul, İzmir, Antalya, Denizli ve Trabzon'da 25 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında suç örgütü lideri ve üst düzey yöneticilerinden Heisem Ç., Alkan Y. ve Murat Ç. de dahil 30 şüpheli gözaltına alındı. Çağrı merkezindeki aramada 'dolandırıcılık' suçunda kullanılan bilgisayarlar ve çok sayıda altın ile döviz ayrıca suçtan elde edilen gelirle alınan çok sayıda taşınmaz tapu ve araca da el koyuldu.

12'si tutuklu 30 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' ve 'Bilişim sistemi, banka veya kredi kurumlarının kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından hazırlanan iddianame, Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın görülen önceki duruşmalarda 8 sanık tahliye edildi. Davanın önceki duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıkların üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Zararın karşılanması yönünde bir talebin olup olmadığını soran mahkeme başkanı, sanık avukatlarının müvekkilleriyle görüşmesi isteği üzerine duruşmaya ara verdi. Aile yakınlarının dışarı çıkarılması sonrası avukatlar ile sanıklar arasında bir süre görüşme gerçekleşti. Görüşme sırasında bazı sanıkların zararın karşılamak istediği, bazılarının da ödemeyi kabul etmediği bildirildi. Aranın ardından devam eden duruşmada sanık avukatları, müştekilerden bazılarının zararı ödemeyi kabul ettiğini ve görüşme için süre talep etti.

Dosya kapsamında örgüt lideri olarak yargılanan tutuklu sanıklardan Heisem Ç, "Benim olayla yakından uzaktan ilgim yok. Kimseden para almadım, kimseye para da talimat da vermedim. Bunları kabul eden kişiler o zaman zararı da ödemeyi kabul etsin. Benim bu işle alakam yok. Suçsuzum, 3 senedir cezaevinde yatıyorum. Ben zararı karşılamak istemiyorum" dedi.

Tutuklu sanıklardan Alkan Y. ise üzerine atılı suçu kabul etmediğini ve zararı karşılamak istediğini söyledi.