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        Müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 03:14 Güncelleme: 10.04.2025 - 03:15
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        Müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi
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        MERSİN’in Tarsus ilçesinde müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çiçekli Mahallesi'nde M.A.’ya ait tek katlı evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Kimsenin olmadığı anda çıkan yangın, evde maddi hasar neden oldu. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        Galeri

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