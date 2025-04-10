Müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çiçekli Mahallesi'nde M.A.’ya ait tek katlı evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Kimsenin olmadığı anda çıkan yangın, evde maddi hasar neden oldu. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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