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        Erik üreticilerinden çiçekleri yiyen kuşlara karşı tüfek sesli önlem

        MERSİN'in Silifke ilçesinde, erik üreticileri, ağaçlardaki çiçekleri yiyerek rekolte kaybına neden olan göçmen kuşları kaçırmak için dakikada bir tüfek sesi çıkaran mekanizma kurarak önlem aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:21 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:25
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        Erik üreticilerinden çiçekleri yiyen kuşlara karşı tüfek sesli önlem
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        MERSİN'in Silifke ilçesinde, erik üreticileri, ağaçlardaki çiçekleri yiyerek rekolte kaybına neden olan göçmen kuşları kaçırmak için dakikada bir tüfek sesi çıkaran mekanizma kurarak önlem aldı.

        Keben Mahallesi'nde erik üreticileri, tarımsal üretim sezonunu zorlu geçirdiklerini söyledi. Geçen haftalarda zirai don nedeniyle ağaçları zarar gören çiftçiler, çiçeklerin açtığı dönemde de göçmen kuş sorunuyla karşı karşıya kaldı. Kuşların ağaçlardaki çiçekleri yemesi nedeniyle önlem arayan çiftçiler, piknik tüpünden gelen gazla tüfek sesi çıkaran mekanizma kurdu. Üretici Mesut Topbaş, "Kuşların çiçekleri yemesi nedeniyle büyük rekolte kaybı yaşıyoruz. Bu yöntemle hem kuşlara zarar vermiyoruz hem de kaçmalarını sağlıyoruz. Tek amacımız mahsulümüzü korumak. Bu cihaz sayesinde dakikada bir tüfek sesi çıkıyor ve kuşlar kaçıyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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