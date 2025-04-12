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        Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekilinin evini soyan sevgililer tutuklandı

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde aralarında Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekili olan Yargıtay Birinci Başkanvekilliğinden emekli olan Erdal Sanlı'nın da dairesinin olduğu 12 daireyi soyan sevgililer tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:32 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:35
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        Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekilinin evini soyan sevgililer tutuklandı
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        MERSİN'in Erdemli ilçesinde aralarında Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekili olan Yargıtay Birinci Başkanvekilliğinden emekli olan Erdal Sanlı'nın da dairesinin olduğu 12 daireyi soyan sevgililer tutuklandı.

        Olay, ilçeye bağlı Kızkalesi Mahallesi’nde meydana geldi. İrfan Nergiz, 9 Nisan akşam saatlerinde dairesine geldiğinde apartmanın merdiven elektriğinin kesik olduğunu fark etti. Dairesine girdiğinde kapısının açık ve iç kapıların de kırık olduğunu gören Nergiz, evine hırsız girdiğini anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemede aynı binada aralarında Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekili olan Yargıtay Birinci Başkanvekilliğinden emekli Erdal Sanlı'nın da dairesinin olduğu 12 evden hırsızlık yapıldığını belirledi. Hırsızların bazı dairelere balkon camlarını kırarak girdikleri ve çaldıkları eşyaları balkonlardan taşıdıkları tespit edildi.

        HIRSIZLAR KAMERADA

        Polis ekipleri, bölgedeki iş yeri ve otellerin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Apartmana giren- çıkan ve çevrede gözetleme yapan şüpheliler, güvenlik kameraları izlenerek tespit edildi. Ayrıca güvenlik kameralarına hırsızların çaldıkları eşyalarla apartmandan ayrılmaları da yansıdı. Eşkalleri ve kimlikleri belirlenen hırsızlık şüphelileri M.Ş. (21) ile sevgilisi S.K. (22), C.S. ve S. D., Erdemli polisinin eş zamanlı yaptığı baskınlarla yakalandı. Hırsızları sorguya alan polis, çalıntı eşyaların satıldığı yerleri de saptadı. Soruşturma kapsamında hırsızların, taşımada zorlandıkları buzdolaplarının motorlarını söktükleri, bunun dışında evlerdeki mikrodalga fırın, elektrikli su sebilleri, yataklar, klima ve televizyon gibi eşyaları da çaldıkları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.S ve S.K. tutuklandı. C.S. ve S.D., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        YARGITAY ONURSAL BİRİNCİ BAŞKENVEKİLİ: EV HARAP OLMUŞ

        Hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine Ankara’dan Mersin’e gelen Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekili Erdal Sanlı, 40 yıldır tatil yaptıkları Kızkalesi’nde yazlık evlerinin harap olduğunu söyledi. Eşyalarının dağıtıldığını, bazılarının da çalındığını belirten Salı, “Binadaki tüm komşularımızın kapılarını kırıp evlere girmişler. Evler harap olmuş” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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