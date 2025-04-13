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        Amatör lig maçında taraftarlar tribünlere sığmadı

        SÜPER Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Erdemli Belediyespor, İdmanyurdu 1923 SK'yi 3-1 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 16:30 Güncelleme: 13.04.2025 - 16:30
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        Amatör lig maçında taraftarlar tribünlere sığmadı
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        SÜPER Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden Erdemli Belediyespor, İdmanyurdu 1923 SK’yi 3-1 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükseldi. Yediden yetmişe vatandaşlar karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin yanı sıra kaldırımlar, balkonlar ve çatılar taraftarlarla dolup taştı.

        Erdemli Belediyespor ile İdmanyurdu 1923 SK, Erdemli İlçe Stadı’nda play-off 5’inci hafta maçına çıktı. Hakemin düdüğüyle başlayan karşılaşmada her iki takım da bir üst lige çıkmak için kıyasıya mücadele etti. Nefes kesen maçta taraftarların ilgisi büyüktü. Yediden yetmişe vatandaşlar karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin yanı sıra kaldırımlar, balkonlar ve çatılar taraftarlarla dolup taştı. Yaklaşık 5 bin kişi, karşılaşmayı ilgiyle izledi.

        ‘BURADAN ŞAMPİYON OLARAK AYRILACAĞIZ’

        Takımını desteklemek için geldiğini belirten Nazen Güzal, “Bugün buradan şampiyon olarak ayrılacağız” dedi.

        Takımına gönülden bağlı olduğunu dile getiren Hatice Ayaz ise “Erdemli Belediyespor’umuzu gönülden destekliyorum. Kesinlikle goller bizim olacak. Erdemli’de tarih yazacağız inşallah” diye konuştu.

        Coşkulu taraftar desteğiyle oynanan karşılaşmanın sonunda, Erdemli Belediyespor İdmanyurdu 1923 SK’yi 3-1 mağlup ederek namağlup şekilde BAL’a yükselmeyi başardı. Maç sonunda taraftarlar galibiyeti futbolcularla birlikte kutladı.

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        Galeri

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