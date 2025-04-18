Hatayspor-Konyaspor: 2-3

14’üncü dakikada sağdan kaptığı topla rakip ceza alanına giren Hataysporlu Boutobba’nın arka direğe ortasında Strandberg meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. Fakat hakem Halil Umut Meler, VAR müdahalesinin ardından golü iptal etti.

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