Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Hatayspor-Konyaspor: 2-3

        STAT:MersinHAKEMLER: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin TuğralHATAYSPOR: Bekaj –Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cengiz Demir (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 22:07 Güncelleme: 18.04.2025 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor-Konyaspor: 2-3
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        STAT:Mersin

        HAKEMLER: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin Tuğral

        HATAYSPOR: Bekaj –Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cengiz Demir (Dk. 68 Selimcan Temel), Massanga, Abdulkadir Parmak (Dk. 89 Yiğit Ali Buz), Boutobba, Bamgboye, Strandberg (Dk. 89 Okoronkwo), Aboubakar (Dk. 81 Fernandes)

        KONYASPOR: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Bazoer (Dk. 46 Prip), Adil Demirbağ, Ndao, Jevtovic (Dk. 84 Bjorlo), Melih İbrahimoğlu (Dk. 61 Oğulcan Ülgün), Yasir Subaşı, Pedrinho (Dk. 46 Aleksic), Yusuf Erdoğan, Kramer (Dk. 89 Melih Bostan)

        GOLLER: Dk. 28 Boutobba, Dk. 32 Abdulkadir Parmak (Hatayspor), Dk. 10 Jevtovic, Dk. 70 Prip, Dk. 90 Oğulcan Ülgün (Konyaspor)

        SARI KARTLAR: Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor), Adil Demirbağ (Konyaspor)

        Süper Lig’in 32’nci haftasında Hatayspor, Mersin’de Konyaspor’u konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip Konyaspor 3-2 kazandı.

        10’uncu dakikada soldan gelişen Konyaspor atağında Yusuf Erdoğan’ın ceza alanı çaprazından ortasına iyi yükselen Jevtovic’in kafasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

        14’üncü dakikada sağdan kaptığı topla rakip ceza alanına giren Hataysporlu Boutobba’nın arka direğe ortasında Strandberg meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. Fakat hakem Halil Umut Meler, VAR müdahalesinin ardından golü iptal etti.

        22’nci dakikada rakip ceza alanı dışında topla buluşan Hataysporlu Abdulkadir Parmak’ın yerden sert şutunda kaleci Deniz Ertaş sağına uzanarak gole izin vermedi.

        28’inci dakikada Hatayspor’un soldan gelişen atağında topla buluşan Cengiz Demir’in ceza alanına ortasına iyi yükselen Boutobba kafa vuruşuyla skoru eşitledi. 1-1

        32’nci dakikada ceza alanı dışında topla ilerleyen Hataysporlu Abdulkadir Parmak’ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak savunma oyuncusu Bazoer’in ayağına çarpıp yön değiştirerek ağlarla buluştu. 2-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

        52’nci dakikada gelişen Hatayspor atağında Strandberg’in ceza alanı dışından yerden sert şutunda kaleci Deniz Ertaş soluna uzanarak golü önledi.

        70’inci dakikada Konyaspor’un soldan gelişen atağında Yusuf Erdoğan’ın ortasında kafalardan seken topu arka direkte önünde bulan Prip yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

        79’uncu dakikada gelişen Konyaspor atağında Prip’in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Bekaj soluna uzanarak topu çeldi. Rakipten önce araya giren savunma topu kornere attı.

        85’inci dakikada soldan gelişen Konyaspor atağında Yusuf Erdoğan’ın ceza alanı dışına çıkardığı topa Aleksic’in gelişine sert şutunda top üst direğe çarparak oyun alınana döndü.

        90’ncı dakikada gelişen Konyaspor atağında ceza alanı içinde Melih Bostan’ın vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü, meşin yuvarlağı önünde bulan Oğulcan Ülgün takımının üstünlük golünü kaydetti. 3-2

        Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Konyaspor 3-2 kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray sürprize izin vermedi!
        Galatasaray sürprize izin vermedi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        Mehmet Öz ABD'de görevine başladı
        Mehmet Öz ABD'de görevine başladı
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tren raydan çıktı!
        Tren raydan çıktı!
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        18 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        18 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Anamur'da polisler tarım işçilerini bilgilendirdi
        Anamur'da polisler tarım işçilerini bilgilendirdi
        Erdemli'de yapımı tamamlanan Kur'an kursunda eğitim başladı
        Erdemli'de yapımı tamamlanan Kur'an kursunda eğitim başladı
        Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, yaptıkları çalışmalarını anlattı
        Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, yaptıkları çalışmalarını anlattı
        Bozyazı'da anaokulu öğrencileri şenlikte uçurtma uçurdu
        Bozyazı'da anaokulu öğrencileri şenlikte uçurtma uçurdu
        Mersin'de denizi kirleten gemiye 10 milyon 100 bin lira ceza kesildi
        Mersin'de denizi kirleten gemiye 10 milyon 100 bin lira ceza kesildi