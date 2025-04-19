Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 5 bin adet sahte 2 euro madeni para ele geçirildi; 5 gözaltı

        MERSİN'depiyasaya sahte para sürme hazırlığında olan 5 şüpheli yakalandı, operasyonda 5 bin adet sahte 2 euro madeni para ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:42 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de 5 bin adet sahte 2 euro madeni para ele geçirildi; 5 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MERSİN'depiyasaya sahte para sürme hazırlığında olan 5 şüpheli yakalandı, operasyonda 5 bin adet sahte 2 euro madeni para ele geçirildi.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan tatil bölgelerine sahte madeni döviz getirildiğini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bantlanarak sarılmış halde toplam 5 bin adet sahte 2 euro madeni para bulundu. Toplam 10 bin euroluk madeni parayı turistik bölgelerde piyasaya süreceği belirlenen M.Ç., B.C., S.Ç., E.Ç. ve M.C.G. gözaltına alındı. Ayrıca adresteki şüphelilerin 'Yağma', 'Nitelikli dolandırıcılık' gibi farklı suçlardan arandığı ortaya çıktı. Şüphelileri işlemleri için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Hastane bahçesinde Hatice'yi boğmuştu! Cani olayı anlattı!
        Hastane bahçesinde Hatice'yi boğmuştu! Cani olayı anlattı!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        "Sıkıysa yakala"
        "Sıkıysa yakala"
        Cansız bedeninde 3-4 günlük morluklar vardı... Gözde'nin sevgilisi tutuklandı!
        Cansız bedeninde 3-4 günlük morluklar vardı... Gözde'nin sevgilisi tutuklandı!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Kız alıp verme kavgası kanlı bitti!
        Kız alıp verme kavgası kanlı bitti!
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        5 ülkede eş zamanlı operasyon! 4 çete deşifre oldu
        5 ülkede eş zamanlı operasyon! 4 çete deşifre oldu

        Benzer Haberler

        Akdenizli hazır giyimciler yılın ilk çeyreğinde 112,5 milyon dolarlık dış s...
        Akdenizli hazır giyimciler yılın ilk çeyreğinde 112,5 milyon dolarlık dış s...
        Mersin'de sahte para operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Mersin'de sahte para operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Hatayspor, Konyaspor maçının ardından
        Hatayspor, Konyaspor maçının ardından
        Hatayspor-Konyaspor maçının ardından
        Hatayspor-Konyaspor maçının ardından
        Hatayspor-Konyaspor maçının ardından
        Hatayspor-Konyaspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig