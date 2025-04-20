Mersin Spor-Semt77 Yalovaspor: 78-73
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen, Uğur AkyılMERSİN SPOR: Olaseni 15, Cobbs 12, Pineiro 6, Efianayi 12, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 12, Cruz 16, Magnay 3, Canberk Kuş 2SEMT77 YALOVASPOR: Griffin 8, Mcconico 11, Jonhson 4, Kadir Bayram 2, Krampelj 8, Peterka 7, Yiğit Onan 8, Nichols 11, Ege Özçelik 3, Sherfield 11 1'İNCİ PERİYOT: 28-22DEVRE: 44-413'ÜNCÜ PERİYOT: 59-58Basketbol Erkekler Süper Liginin 26'ncı haftasında Mersin Spor Kulübü, Semt77 Yalovaspor'u konuk etti.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen, Uğur Akyıl
MERSİN SPOR: Olaseni 15, Cobbs 12, Pineiro 6, Efianayi 12, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 12, Cruz 16, Magnay 3, Canberk Kuş 2
SEMT77 YALOVASPOR: Griffin 8, Mcconico 11, Jonhson 4, Kadir Bayram 2, Krampelj 8, Peterka 7, Yiğit Onan 8, Nichols 11, Ege Özçelik 3, Sherfield 11
1’İNCİ PERİYOT: 28-22
DEVRE: 44-41
3’ÜNCÜ PERİYOT: 59-58
Basketbol Erkekler Süper Liginin 26’ncı haftasında Mersin Spor Kulübü, Semt77 Yalovaspor’u konuk etti. Karşılaşmayı Mersin Spor 78-73’lük skorla kazandı.
Ayrıca karşılaşmanın devre arasında masa hakemi Berk Mert (27), kız arkadaşı Songül Karakoç'a (27) evlenme teklifi etti.
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