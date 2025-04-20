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        Mersin Spor-Semt77 Yalovaspor: 78-73

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen, Uğur AkyılMERSİN SPOR: Olaseni 15, Cobbs 12, Pineiro 6, Efianayi 12, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 12, Cruz 16, Magnay 3, Canberk Kuş 2SEMT77 YALOVASPOR: Griffin 8, Mcconico 11, Jonhson 4, Kadir Bayram 2, Krampelj 8, Peterka 7, Yiğit Onan 8, Nichols 11, Ege Özçelik 3, Sherfield 11 1'İNCİ PERİYOT: 28-22DEVRE: 44-413'ÜNCÜ PERİYOT: 59-58Basketbol Erkekler Süper Liginin 26'ncı haftasında Mersin Spor Kulübü, Semt77 Yalovaspor'u konuk etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 15:10 Güncelleme: 20.04.2025 - 15:15
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        Mersin Spor-Semt77 Yalovaspor: 78-73
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen, Uğur Akyıl

        MERSİN SPOR: Olaseni 15, Cobbs 12, Pineiro 6, Efianayi 12, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 12, Cruz 16, Magnay 3, Canberk Kuş 2

        SEMT77 YALOVASPOR: Griffin 8, Mcconico 11, Jonhson 4, Kadir Bayram 2, Krampelj 8, Peterka 7, Yiğit Onan 8, Nichols 11, Ege Özçelik 3, Sherfield 11

        1’İNCİ PERİYOT: 28-22

        DEVRE: 44-41

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 59-58

        Basketbol Erkekler Süper Liginin 26’ncı haftasında Mersin Spor Kulübü, Semt77 Yalovaspor’u konuk etti. Karşılaşmayı Mersin Spor 78-73’lük skorla kazandı.

        Ayrıca karşılaşmanın devre arasında masa hakemi Berk Mert (27), kız arkadaşı Songül Karakoç'a (27) evlenme teklifi etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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