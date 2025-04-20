Kadınlar Basketbol Süper Ligi Şampiyonu Fenerbahçe, kupasını aldı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off final turu 3’üncü maçında Çimsa ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet’i konuk etti. Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Opet 79-78 skorla kazanarak seride durumu 3-0’a getirdi ve şampiyon oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.