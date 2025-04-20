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        Kadınlar Basketbol Süper Ligi Şampiyonu Fenerbahçe, kupasını aldı

        KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Opet, kupasını aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 20:25 Güncelleme: 20.04.2025 - 20:30
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        Kadınlar Basketbol Süper Ligi Şampiyonu Fenerbahçe, kupasını aldı
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        KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Opet, kupasını aldı.

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off final turu 3’üncü maçında Çimsa ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet’i konuk etti. Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Opet 79-78 skorla kazanarak seride durumu 3-0’a getirdi ve şampiyon oldu.

        Şampiyon Fenerbahçe kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay’ın elinden aldı. Kupa kaptan Alperi Onar ve Emma Meesseman'ın ellerinde yükseldi.

        MVP FENERBAHÇE’DEN MEESSEMAN OLDU

        Final turunun MVP’si Fenerbahçe Opet’ten Emma Meesseman oldu. Messeeman ödülünü Türkiye Basketbol Genel Sekreteri Serhan Antalyalı’nın elinden aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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