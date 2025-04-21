Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Kardeşine tabanca çekti; devriyedeki polisler etkisiz hale getirdi

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde kavga ettiği kardeşi C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 12:50 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kardeşine tabanca çekti; devriyedeki polisler etkisiz hale getirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde kavga ettiği kardeşi C.B.'ye tabanca çeken Hüseyin B.'ye, devriye atan yunus ekipleri müdahale etti. Polis memurlarının şüphelinin elindeki tabancayı aldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 13 Nisan'da Mithatpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan Hüseyin B. ile daha önce aralarında husumet olan kardeşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Hüseyin B., kardeşine tabanca çekti. Bu sırada caddede devriye atan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'de görevli yunus ekipleri, kavgayı fark edip müdahale etti. Polisler, şüphelinin elindeki tabancayı alıp, biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Hüseyin B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Öte yandan olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        Osman Hamdi Bey'in kayıp tablosu Londra'da satışa çıkıyor
        Osman Hamdi Bey'in kayıp tablosu Londra'da satışa çıkıyor
        Polisten kaçarken üst geçitten atladı!
        Polisten kaçarken üst geçitten atladı!
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Boğaz'daki 106 kaçak yapıya inceleme!
        Boğaz'daki 106 kaçak yapıya inceleme!
        Evinde silahlı saldırıda öldü! Evler ateşe verildi!
        Evinde silahlı saldırıda öldü! Evler ateşe verildi!
        Kalp krizi geçiren annesinden etkilendi! Nanoparçacıklı stent geliştirdi
        Kalp krizi geçiren annesinden etkilendi! Nanoparçacıklı stent geliştirdi
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Kuzenlerin kavgası 'kanlı' bitti!
        Kuzenlerin kavgası 'kanlı' bitti!
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"

        Benzer Haberler

        Nuray ebe, 29 yıldır annelerin kucağına "mutluluk" bırakıyor
        Nuray ebe, 29 yıldır annelerin kucağına "mutluluk" bırakıyor
        Mut'ta "Göksu Gravga Erik Şenliği" düzenlendi
        Mut'ta "Göksu Gravga Erik Şenliği" düzenlendi
        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den 23 Nisan mesajı
        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den 23 Nisan mesajı
        Mersin'de arıcılar sezonun ilk polen hasadını yaptı
        Mersin'de arıcılar sezonun ilk polen hasadını yaptı
        Mersin'de 28 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Mersin'de 28 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Mersin'de Türk Yıldızları'ndan muhteşem gösteri
        Mersin'de Türk Yıldızları'ndan muhteşem gösteri