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        Sudan'a 110 konteynerlik iyilik gemisi yola çıktı

        İHH İnsani Yardım Vakfı, iç savaş mağduru Sudan halkı için gıda, hijyen ve barınma malzemelerinden oluşan 110 konteynerlik bir yardım gemisini daha Sudan'a gönderdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 17:17 Güncelleme: 23.04.2025 - 17:20
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        Sudan'a 110 konteynerlik iyilik gemisi yola çıktı
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        İHH İnsani Yardım Vakfı, iç savaş mağduru Sudan halkı için gıda, hijyen ve barınma malzemelerinden oluşan 110 konteynerlik bir yardım gemisini daha Sudan’a gönderdi.

        Sudan’da üçüncü yılına giren iç savaş nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İHH tarafından ikinci yardım gemisi hazırlandı. Daha önce Sudan’a 211 konteyner yardım malzemesi gönderen İHH, yeni yardım organizasyonu kapsamında ise gıda, hijyen, giyim ve barınma gereçlerinin bulunduğu 110 konteyner hazırladı. Yardım malzemeleri, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki İHH Lojistik Merkezi’nden TIR'lara yüklenerek geminin Sudan’a hareket noktası olan Mersin Limanı’na sevk edildi. Burada gemiye yüklenen yardım malzemeleri Sudan'a ulaştırılmak üzere yola çıktı.

        İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, “Sudan’da iç savaş nedeniyle 20 binden fazla insan hayatını kaybetti, 11 milyondan fazla kişi ise yerinden edildi. Uluslararası verilere göre, şu anda 30 milyondan fazla insan insani yardıma muhtaç durumda. İHH olarak bu süreçte Sudan halkının yanında olmaya devam ediyoruz. İyilik Gemisi ile bölgeye ulaşacak yardımlar arasında gıda, hijyen, giyim ve barınma ürünleri bulunuyor. Bu yardımlar, Sudan’daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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