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        Akkuyu NGS'nin 4'üncü Güç Ünitesi için reaktör kabının kaynak işlemini tamamladı

        RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un makine mühendisliği bölümüne bağlı Atommash tesisi, Akkuyu NGS'nin 4'üncü Güç Ünitesi'nde yer alacak nükleer reaktör kabının üretimine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 13:13 Güncelleme: 24.04.2025 - 13:15
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        Akkuyu NGS'nin 4'üncü Güç Ünitesi için reaktör kabının kaynak işlemini tamamladı
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        RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un makine mühendisliği bölümüne bağlı Atommash tesisi, Akkuyu NGS'nin 4'üncü Güç Ünitesi'nde yer alacak nükleer reaktör kabının üretimine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Atommash, reaktör kabının imalatında kilit bir aşama olan kaynak işlemi tamamlandı.

        Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Ürünün birleştirildiği kaynak işlemi, uygulanması en zor işlemlerden biri olarak kabul ediliyor. 10 gün boyunca devam eden işlemde kaynak yapılan bölge 170 ila 280 santigrat derece aralığında ısıtılıyor. Çalışma sırasında 1,2 tondan fazla kaynak arkı ve 1 ton tel kullanıldı.

        "Kaynak işleminden sonra reaktör kabı bir ısıl işlem sürecinden geçecek ve ardından radyografik hata tespiti, ultrasonik ve boyayla çatlak kontrolü gibi bir dizi kontrol önlemi uygulanacak. Reaktör ekipmanlarının kaynaklı bağlantılarının kalitesi, NGS'nin en az 60 yıl boyunca çalışmasının güvenliğini ve güvenilirliğini belirliyor.

        "Rosatom'un Makine Mühendisliği Bölümü'nün diğer tesisi Petrozavodskmash da Akkuyu NGS'nin 4'üncü Güç Ünitesi'nin güvenliğini sağlamak için aktif olarak ekipman üretmeye devam ediyor. Tesiste pasif kor su basma sistemi için iki hidrolik tank üretildi. Bu tanklarda yaklaşık 60 santigrat derece sıcaklığa kadar ısıtılmış sulu bir borik asit çözeltisi muhafaza ediliyor. Birincil devredeki basınç belirli bir seviyenin altına düştüğünde, sıvı otomatik olarak reaktöre veriliyor ve reaktör koru soğutuluyor. Bir güç ünitesinin pasif kor su basma sistemi, her biri 120 metreküp hacme sahip toplam sekiz hidrolik tankını içeriyor."

        Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

        “Nükleer reaktör kabının üretimi birkaç yıl sürüyor ve her aşamada uzmanlar son derece hassas ve kalite standartlarına sıkı sıkıya bağlı kalınarak gerçekleştirilen yüksek teknolojili operasyonlar gerçekleştiriyor. Akkuyu NGS'nin dört güç ünitesinden üçü, reaktör ünitesinin ana unsuru olan reaktör kabı ile donatıldı ve yakında 4'üncü Güç Ünitesi de reaktörün kalbi olarak kabul edilen bu ekipmana kavuşacak."

        Atommash tesisinin başkanı Maxim Zhidkov da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Akkuyu NGS'nin 4'üncü Güç Ünitesi için reaktör kabı kaynağının tamamlanması, Atommash'ın Türkiye'deki ilk NGS için reaktör ekipmanı üretmeye yönelik yoğun emek gerektiren ve uzun döngülü operasyonlardan birini tamamladığını gösteriyor. Tesis, proje için nükleer ada ve makine dairesi için iç parçalar, buhar jeneratörleri, tüp sistemi modülleri, reaktör pasif koruma sistemleri, basınç kompansatörleri gibi geniş bir yelpazede ekipman üretiyor. Toplam 8 bin ton ekipman üretildi. Ve bu rakam 11 bin tona çıkacak" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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