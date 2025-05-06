Çocuğun kullandığı akülü araca otomobilin çarptığı kaza kamerada

Kaza, Yenişehir ilçesi Kushimoto Sokağı'nda meydana geldi. Yolda küçük yaşlarda bir kız çocuğunun kullandığı akülü araca, dönüş yapan otomobil çarptı. Savrulan akülü araç, park halindeki bir araca çarptı. Çevredekilerin uyarısıyla otomobil sahibi aracını durdurdu. Kaza, çocuğun ailesi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kazada şans eseri çocuk yara almadı.

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