Gitar eğitmeni, 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı (2)
İŞYERİ MÜHÜRLENDİMersin'in Tarsus ilçesinde gitar eğitimi verdiği 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan S.
İŞYERİ MÜHÜRLENDİ
Mersin'in Tarsus ilçesinde gitar eğitimi verdiği 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan S.G.'nin iş yeri mühürlendi.
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