Kamyonetten yola atlayan Zeynep, tankerin çarpması sonucu öldü

MERSİN'inTarsus ilçesinde seyir halindeki kamyonetten bilinmeyen nedenle atlayan Zeynep Y. (16), tankerin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde ilçedeki Sait Polat Bulvarı'nda meydana geldi. İ.H.B.'nin kullandığı 01 AOC 95 kamyonetin arka koltuğunda oturan Zeynep Y., henüz bilinmeyen bir nedenle aniden kapıyı açıp yola atladı. Asfalta düşen Zeynep Y.'ye aynı yönde ilerleyen A.O. yönetimindeki 81 ACK 711 plakalı akaryakıt yüklü tanker çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Zeynep Y.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. İ.H.B., polis merkezinde ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.