Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Taksi, ağaçlara ve elektrik direğine çarptı: 2 ölü

        MERSİN'de ağaçlara ve elektrik direğine çarpan taksideki Serdar Girencengiz ve Nevzat Çılgın Özen hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 08:46 Güncelleme: 13.05.2025 - 08:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taksi, ağaçlara ve elektrik direğine çarptı: 2 ölü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MERSİN’de ağaçlara ve elektrik direğine çarpan taksideki Serdar Girencengiz ve Nevzat Çılgın Özen hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Serdar Girencengiz’in kontrolünü yitirdiği 33 T 0014 plakalı taksi refüjdeki iki palmiye ağacına, ardından da elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Girencengiz ile yanındaki Nevzat Çılgın Özen, hurdaya dönen taksiden itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Başkente gelen personele kira desteği
        Başkente gelen personele kira desteği
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Rusya: Ukrayna'ya nefes aldırmak için ateşkes istiyorlar
        Rusya: Ukrayna'ya nefes aldırmak için ateşkes istiyorlar
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Özel: Barışın yanındayız
        Özel: Barışın yanındayız
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        'Ayla'dan acı haber
        'Ayla'dan acı haber
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı

        Benzer Haberler

        Mersin'de refüje çarpan taksideki 2 kişi öldü
        Mersin'de refüje çarpan taksideki 2 kişi öldü
        Mersin'de kavga ettiği kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Mersin'de kavga ettiği kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Erdemli'de Hafızlık Kur'an Kursu yararına kermes düzenlendi
        Erdemli'de Hafızlık Kur'an Kursu yararına kermes düzenlendi
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'dan Engelliler Haftası mesajı
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'dan Engelliler Haftası mesajı
        Depremzede gençler ve aileleri Mersin'deki kampta hem spor hem tatil yaptı
        Depremzede gençler ve aileleri Mersin'deki kampta hem spor hem tatil yaptı
        Otomobili ile ters yönde giden sürücüye 10 bin TL ceza
        Otomobili ile ters yönde giden sürücüye 10 bin TL ceza