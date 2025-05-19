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        Akkuyu Nükleer, gençleri 19 Mayıs etkinliğinde buluşturdu

        AKKUYU Nükleer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Türk nükleer enerji uzmanlarının iki neslini bir araya getiren bir toplantı düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 14:12 Güncelleme: 19.05.2025 - 14:15
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        Akkuyu Nükleer, gençleri 19 Mayıs etkinliğinde buluşturdu
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        AKKUYU Nükleer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Türk nükleer enerji uzmanlarının iki neslini bir araya getiren bir toplantı düzenledi.

        Akkuyu Nükleer A.Ş., Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Mersin’de bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe, Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin Türk uzmanları ve Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan etkinlikte gençlerin her biri Atatürk'ün sözlerini yüksek sesle okuyarak Türk bayrağını sırayla birbirlerine devretti. Katılımcılar etkinlik kapsamında Türk bayrağının renklerine boyanmış kırmızı-beyaz taşlarla yere ‘19 Mayıs Akkuyu’ yazısını yazdı.

        Etkinlik kapsamında, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile Akkuyu Nükleer uzmanları sohbet etme fırsatı da buldu. Şirketin İnsan Kaynakları Direktörlüğü uzmanı, projede kariyer fırsatları, aday seçim mekanizmaları, Rus üniverselerinde eğitim programı ve NGS çalışanlarının sürekli gelişimi ve niteliklerinin artırılması hakkında bilgi verdi. Akkuyu Nükleer'in Türk mühendisleri ise nükleer enerji dalında uzmanlaşma kararını nasıl aldıklarına ilişkin hikayelerini ve Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinde çalışma deneyimlerini paylaştı.

        ‘GENÇLER PROJEMİZİN İTİCİ GÜCÜDÜR’

        Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

        “Gençler projemizin itici gücüdür. Enerjileri, taze bakış açıları ve sürekli gelişme arzuları projeye büyük katkıda bulunuyor. Genç uzmanların eğitimine, Rus üniversitelerinde okuyacak aday seçimi ve eğitim sürecinden, sahada oryantasyon ve mesleki gelişim programlarına kadar her aşamada büyük önem veriyoruz. Genç çalışanların inisyatifini destekliyor, mesleki yarışmalara ve diğer sektör etkinliklerine katılımlarını teşvik ediyoruz. Yetenekli ve azimli gençlerle birlikte sadece bir nükleer güç santrali değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğini inşa ediyoruz.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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