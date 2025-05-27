Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        'Yaya geçidi'nde Elif'i öldüren sürücüye 15 yıla kadar hapis talebi

        MERSİN'de kamyoneti ile yaya geçidinde çarptığı ortaokul öğrencileri Elif Su Ekinci'nin (11) ölümüne, Elif Yüksel'in (11) de ağır yaralanmasına neden olan tutuklu sürücü Coşkun Topkara (25) hakkında 15 yıla kadar hapis talep edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 22:24 Güncelleme: 27.05.2025 - 22:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Yaya geçidi'nde Elif'i öldüren sürücüye 15 yıla kadar hapis talebi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MERSİN'de kamyoneti ile yaya geçidinde çarptığı ortaokul öğrencileri Elif Su Ekinci'nin (11) ölümüne, Elif Yüksel'in (11) de ağır yaralanmasına neden olan tutuklu sürücü Coşkun Topkara (25) hakkında 15 yıla kadar hapis talep edildi.

        Kaza, geçen yıl 23 Mayıs'ta Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'nde meydana geldi. Kepçe operatörü Coşkun Topkara yönetimindeki 33 ACY 335 plakalı kamyonet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yenişehir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri Elif Su Ekinci ve Elif Yüksel'e çarptı. Kazada Ekinci yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Yüksel'in ise tedavisi 1 yıldır hastanede sürüyor. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Topkara tutuklandı.

        15 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlanırken, Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede tutuklu sanık Topkara'nın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianamede, sürücünün kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu belirtildi. Davanın ikinci duruşması bugün Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Topkara, mağdur ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Mahkeme Başkanı, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi süren Yüksel'in sağlık durumuna ilişkin adli tıp raporunun heyete ulaştığını söyledi.

        Avukatların dinlenmesinin ardından esasa ilişkin mütalaasını sunan savcı, sanığın, 'Bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        AVUKATLARDAN OLASI KAST TALEBİ

        Davaya katılan müşteki avukatları, sanığın 'Olası kast' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Coşkun Topkara ise tahliyesini talep etti. 'GÜN GEÇTİKÇE BU ACI ARTIYOR'

        Elif Su Ekinci'nin annesi Fatma Ekinci duruşmada yaptığı konuşmada, "Cesaretimi toplayıp duruşmaya gelebildim. Kızım beni öpüp evden çıktıktan sonra bir daha gelmedi. Mahkemenin vereceği karar, benim gibi bu acıyı yaşayan aileler için çok önemli. Gün geçtikçe bu acı artıyor. Elif'ler ölmesin istiyorum" dedi.

        Elif Yüksel'in babası Behçet Yüksel de "Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Kızımın durumu stabil, yatağa bağlı. Doktorlar da bir umut görmüyor. Biz perişan olduk" diye konuştu.

        'ÇARPMA SESİ OKULUN İÇİNE KADAR GİTMİŞ'

        Yüksel ailesinin avukatı Hibe Gökalp ise "Sanık, belediye otobüsü durmasına rağmen yoluna devam ederek çocuklara çarpıyor. Kazadan sonra zaten aracını durduruyor. Kaza, okul geçidinde meydana geliyor. Hız sınırı uyarısı da var. Çarpma sesi okulun içine kadar gitmiş. Öğretmen ve öğrencilerin gözünün önünde olan bir olay. HTS kayıtlarına göre de sanığın kaza anında cep telefonuyla konuştuğu tespit edildi. Sanığın, 'olası kast' ile yargılanmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

        Savunmaların ardından mahkeme, mütalaaya karşı ek süre istenmesi üzerine duruşmayı erteledi. Sanık Topkara'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        Papara kilit!
        Papara kilit!
        Medvedev'den Trump'a yanıt
        Medvedev'den Trump'a yanıt
        Ütü ile öldürdü: Diğer yarımı kaybettim
        Ütü ile öldürdü: Diğer yarımı kaybettim
        Kral Charles'tan Kanada'ya önemli ziyaret
        Kral Charles'tan Kanada'ya önemli ziyaret
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        Trump: Putin ateşle oynuyor
        Trump: Putin ateşle oynuyor
        "Kobe Bryant'a verdiğim sözü tuttum"
        "Kobe Bryant'a verdiğim sözü tuttum"
        Çin'de bir fabrikada patlama: 5 ölü
        Çin'de bir fabrikada patlama: 5 ölü
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Hapis cezası aldı
        Hapis cezası aldı
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"

        Benzer Haberler

        Mersin'de 1 öğrencinin öldüğü, 1 öğrencinin yaralandığı davaya ilişkin müta...
        Mersin'de 1 öğrencinin öldüğü, 1 öğrencinin yaralandığı davaya ilişkin müta...
        Mersin'de bir kişi toplam 20 kilogramlık dört mantar buldu
        Mersin'de bir kişi toplam 20 kilogramlık dört mantar buldu
        Gülnar'da Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi
        Gülnar'da Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi
        Basketbolda Mersin Spor, Anadolu Efes maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Basketbolda Mersin Spor, Anadolu Efes maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Mersin'de öğretmen Derya Demir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık...
        Mersin'de öğretmen Derya Demir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık...
        Derya öğretmenin cinayet sanığı sevgilisi: Bıçağı elinden almaya çalışırken...
        Derya öğretmenin cinayet sanığı sevgilisi: Bıçağı elinden almaya çalışırken...