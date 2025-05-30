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        Devrilen iskeleden düşen işçi emniyet halatıyla kurtuldu

        MERSİN'de 10 katlı inşaatın dış cephesinde üzerinde bulunduğu iskele devrilen işçi, güvenlik kemeri sayesinde havada asılı kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 16:19 Güncelleme: 30.05.2025 - 16:19
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        Devrilen iskeleden düşen işçi emniyet halatıyla kurtuldu
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        MERSİN'de 10 katlı inşaatın dış cephesinde üzerinde bulunduğu iskele devrilen işçi, güvenlik kemeri sayesinde havada asılı kaldı. Yaşanan panik anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi’nde meydana geldi. 10 katlı inşaatın dış cephesinde çalışan işçinin bulunduğu iskelenin ipleri koptu. 5’inci kattaki işçi, devrilen iskeleden düşerken binadan sarkan halata tutunup, ayağını da pencereye basarak sabit kalmaya çalıştı. Bir süre sonra gücünü kaybeden işçi halatı bırakınca düşmeye başladı ancak güvenlik kemeri sayesinde 5’inci kat civarında havada asılı kaldı. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaşanan anları çevredeki vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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