Mersin Spor- Anadolu Efes: 81-84
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Alper Altuğ Köserlioğlu, Yener Yılmaz, Uğur AkyıldızMERSİN SPOR: Olaseni 14, Cobbs 10, Pineiro 2, Efianayi 5, Kartal Özmızrak, Cruz 27, Deniz Kılıçlı, Canberk Kuş 8, Manek 15.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Alper Altuğ Köserlioğlu, Yener Yılmaz, Uğur Akyıldız
MERSİN SPOR: Olaseni 14, Cobbs 10, Pineiro 2, Efianayi 5, Kartal Özmızrak, Cruz 27, Deniz Kılıçlı, Canberk Kuş 8, Manek 15.
ANADOLU EFES: Larkin 9, Braynt 15, Rıdvan Öncel 8, Thompson 4, Dozier 17, Poirier 6, Doğuş Özdemiroğlu, Can Yıldızlı, Ercan Osmani 10, Oturu 9, Erkan Yılmaz, Willis 6
1’İNCİ PERİYOT: 18-25
DEVRE: 38-52
3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-66
5 FAUL: Cruz (Mersin Spor)
Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin Play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Mersin Spor Kulübü, Anadolu Efes’i konuk etti. Karşılaşmayı 84-81 kazanan Anadolu Efes seride 2-0 öne geçerek yarı finale yükseldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.