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        Mersin'de denize giren 3 öğrenciden 2'si boğuldu, 1'inin durumu ağır

        MERSİN'in Silifke ilçesinde gençlik kampında denize girip, akıntıya kapılan 3 öğrenciden Cemal Emre Kurt (17) ve Mehmet Erdem Akdeniz (17) boğuldu, boğulma tehlikesi geçiren Alperen Bayraktar (17) ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 21:05 Güncelleme: 01.06.2025 - 21:10
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        Mersin'de denize giren 3 öğrenciden 2'si boğuldu, 1'inin durumu ağır
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        MERSİN’in Silifke ilçesinde gençlik kampında denize girip, akıntıya kapılan 3 öğrenciden Cemal Emre Kurt (17) ve Mehmet Erdem Akdeniz (17) boğuldu, boğulma tehlikesi geçiren Alperen Bayraktar (17) ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

        Olay, saat 14.30 sıralarında Susanoğlu Mahallesi’ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Beyazıd Kampı’nın plajında meydana geldi. Ankara Sincan Erkunt Çıraklık Eğitim Okulu öğrencisi Cemal Emre Kurt, Mehmet Erdem Akdeniz ve Alperen Bayraktar, denize girdi. Havanın rüzgarlı, denizin de dalgalı olması nedeniyle 3 öğrenci de suda çırpınmaya başladı. Bayraktar, çevredekiler tarafından sudan çıkarılıp, yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Denizde açığa doğru sürüklenen diğer iki öğrenci Akdeniz ve Kurt ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sudan çıkarılarak, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akdeniz ve Kurt, doktorların tüm müdahalesine kurtarılamadı. Bayraktar'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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