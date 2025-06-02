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        İş hanına girip tuvaletini yaptı, arkadaşı kameranın açısını değiştirdi

        MERSİN'de iş hanına giren 2 kişiden biri kameranın açısını değiştirirken, diğeri ise tuvaletini yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 12:23 Güncelleme: 02.06.2025 - 12:25
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        İş hanına girip tuvaletini yaptı, arkadaşı kameranın açısını değiştirdi
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        MERSİN'de iş hanına giren 2 kişiden biri kameranın açısını değiştirirken, diğeri ise tuvaletini yaptı.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin Adliyesi karşısında bulunan Deniz İşhanı'na gelen iki kişiden biri, görüntü almaması için kamerayı havaya doğru kaldırırken, diğeri ise koridorda tuvalet ihtiyacını giderdi.

        Olay, iş hanının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içeri giren iki kişiden biri asansörün köşesine tuvaletini yaparken, diğerinin ise kameranı açısını değiştirdiği yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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