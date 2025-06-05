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        17 yıl hapisle aranan hükümlü mağarada yakalandı

        MERSİN'in Silifke ilçesinde 'Silahla yağma' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 12:39 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:45
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        17 yıl hapisle aranan hükümlü mağarada yakalandı
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        MERSİN’in Silifke ilçesinde ‘Silahla yağma’ ve ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M. C., gizlendiği mağarada yakalandı.

        Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Silahla yağma’ ve ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından aranan ve 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M. C.’nin ilçe kırsalında saklandığı bilgisine ulaştı. Bölgede fiziki ve teknik takip yapan ekipler, uzun süredir firari olan M.C.’nin kayalık ve sarp bir bölgede mağarada saklandığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, M.C.’yi mağarada yakaladı. Emniyette götürülen M.C., tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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