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        Mersin'de tabiat parkında kaybolan kadın aranıyor

        MERSİN'de tabiat parkında kaybolan Sevgül Barış'ı (40), arama çalışmaları başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 10:43 Güncelleme: 08.06.2025 - 10:45
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        Mersin'de tabiat parkında kaybolan kadın aranıyor
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        MERSİN'de tabiat parkında kaybolan Sevgül Barış'ı (40), arama çalışmaları başlatıldı.

        Merkez Mezitli ilçesinde yaşayan Sevgül Barış, iddiaya göre; dün akşam Kuyuluk Tabiat Parkı çevresinde kayboldu. Barış'ı bulamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve AKUT Mersin ekipleri sevk edildi. Gece boyunca tabiat parkında yapılan çalışmalardan henüz sonuç alınamadı. Ekiplerin Barış'ı arama çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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