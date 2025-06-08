Mersin'de tabiat parkında kaybolan kadın aranıyor

Merkez Mezitli ilçesinde yaşayan Sevgül Barış, iddiaya göre; dün akşam Kuyuluk Tabiat Parkı çevresinde kayboldu. Barış'ı bulamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve AKUT Mersin ekipleri sevk edildi. Gece boyunca tabiat parkında yapılan çalışmalardan henüz sonuç alınamadı. Ekiplerin Barış'ı arama çalışmaları sürüyor.

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