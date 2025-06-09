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        Evinin duvarına Ferdi Tayfur'un ışıklı panosunu yaptırdı

        MERSİN'de yaşayan Mustafa Adaklı, oturduğu binanın giriş duvarına, hayranı olduğu sanatçı Ferdi Tayfur'un gençlik fotoğrafının yer aldığı ışıklı pano yaptırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 10:54 Güncelleme: 09.06.2025 - 10:54
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        Evinin duvarına Ferdi Tayfur'un ışıklı panosunu yaptırdı
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        MERSİN’de yaşayan Mustafa Adaklı, oturduğu binanın giriş duvarına, hayranı olduğu sanatçı Ferdi Tayfur'un gençlik fotoğrafının yer aldığı ışıklı pano yaptırdı.

        Silifke ilçesinde yaşayan Mustafa Adaklı, hayranı olduğu arabesk müziği sanatçısı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından çok üzüldüğünü söyledi. Çevresinde, Ferdi Tayfur'a olan hayranlığıyla bilinen Adaklı, oturduğu binanın giriş duvarına, üzerinde sanatçının gençlik fotoğrafının olduğu ışıklı pano yaptırdı. 350 avroya mal olan pano, mahallelinin ilgisini çekti ve sosyal medyada da sıklıkla paylaşıldı.

        Sanatçıya hayranlığının çocukluk yıllarına dayandığını belirten Mustafa Adaklı, "1978'den bu yana dinliyorum. Fanatiği olduğumu söyleyebiliriz. Annem ve babamın vefatında bile bu kadar sarsılmadım. Onlara da elbette üzüldüm ama bu başka bir duygu. Mezarına da gitmek istiyorum. İnsan ailesinden biri gibi düşünüyor, o kadar sevdim" diye konuştu.

        Adaklı'nın eşi Seda Adaklı ise "Eşim Ferdi Tayfur'un vefatından sonra 1 ay boyunca evin içinde ağladı, çok üzüldü. Böyle bir pano yaptırmak istediğini söylediğinde başta karşı çıktım ama sonra saygı duydum. Şimdi ikincisini de yaptıracağını söylüyor" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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