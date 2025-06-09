Nesli tehlike altındaki Akdeniz foku kamerada
MERSİN'de nesli tehdit altındaki Akdeniz foku, tatilciler tarafından görüntülendi.
MERSİN'de nesli tehdit altındaki Akdeniz foku, tatilciler tarafından görüntülendi.
Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde kritik derecede korunması gerekli türler arasında bulunan Akdeniz foku, Mersin’de görüldü. Dünyada bin, Türkiye sahillerinde ise 100 civarında olduğu tespit edilen Akdeniz foku, Mersin’in Silifke ilçesindeki Güvercin Mağarası'nda tatilciler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Tatilcilerin şaşkın bakışları arasında suda duran fok, kısa süre sonra suya dalarak mağaraya döndü. Sosyal medyada paylaşılan fokun görüntüsü büyük ilgi çekerken; Mersin'in Akdeniz'deki 321 kilometrelik deniz kıyısında saptanan 20 foktan biri olduğu değerlendirildi.
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