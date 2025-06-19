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        Üniversiteli Ali Can Gül'ün ölümünden sorumlu tutulan doktor tutuklandı

        MERSİN'demide balonu taktırmak için gittiği hastanede operasyon sırasında üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ün (22) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada operasyonu gerçekleştiren doktor D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 17:09 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:09
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        Üniversiteli Ali Can Gül'ün ölümünden sorumlu tutulan doktor tutuklandı
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        MERSİN'demide balonu taktırmak için gittiği hastanede operasyon sırasında üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ün (22) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada operasyonu gerçekleştiren doktor D.E. tutuklandı.

        Olay, geçen yıl haziran ayında özel bir hastanede meydana geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin'e gelen Girne Üniversitesi Yazılım Mühendisliği öğrencisi Ali Can Gül, mide balonu operasyonu sırasında hayatını kaybetti. İddiaya göre, mide yerine nefes borusuna balon takılması sonucu Ali Can Gül fenalaştı ve müdahalelere rağmen kurtarılamadı. KKTC'de evladını toprağa veren baba Hasan Gül, oğlunun mide balonu taktırmak isterken ihmal sonucu hayatını kaybettiğini öne sürerek sorumlular hakkında şikayetçi oldu. Olay sonrası başlatılan soruşturmada Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından doktor D.E. ve beraberindeki sağlık personeli hakkında soruşturma izni verildi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3'üncü Dava Dairesi tarafından D.E.'nin yaptığı itiraz reddedildi. Bunun üzerine gece saatlerinde gözaltına alınan D.E., nöbetçi mahkemece tutuklandı. Anestezi Uzmanı S.G.'ye ev hapsi, anestezi teknisyeni Y.Y.Ö.’ye ise adli kontrol kararı verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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