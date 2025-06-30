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        Mersin'de oto yıkamacıda 4 kişinin cansız bedeni bulundu

        MERSİN'de kepenkleri indirilmiş bir oto yıkamacıda 4 kişinin cansız bedenleri bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 14:06 Güncelleme: 30.06.2025 - 14:10
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        Mersin'de oto yıkamacıda 4 kişinin cansız bedeni bulundu
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        MERSİN'de kepenkleri indirilmiş bir oto yıkamacıda 4 kişinin cansız bedenleri bulundu. İş yerinde çalışır vaziyetteki otomobilin egzoz gazından zehirlendikleri değerlendirilen gençlerin cesetleri, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

        Olay, merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi’ndeki bir oto yıkamacıda meydana geldi. Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine dün gece saatlerinde Arda G.’ye (22) ait oto yıkama işletmesine giden polis ekipleri, kepenkleri kapalı iş yerinde otomobil sesi geldiğini duyunca içeriye girdi. Ekipler, 33 AZL 780 plakalı otomobilde Yiğithan U. (25), Abdulvahit B. (25) ve Batuhan A.’yı (18), tuvalet önünde ise Arda G.’yi hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk belirlemelere göre egzoz gazından zehirlendikleri tespit edilen gençlerin cenazeleri, otopsi işlemleri ve kesin ölüm nedeninin tespiti için Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan, iş yeri içerisinde bir köpek de ölü bulundu. İş yerinde yapılan aramada uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ve tabanca ele geçirildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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