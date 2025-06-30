Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Akkuyu NGS laboratuvarlarının uzmanları, akreditasyon eğitimini tamamladı

        AKKUYU NGS laboratuvarlarının uzmanları, kalite yönetim sisteminin akreditasyonu için uluslararası ISO 17025 standartına göre akreditasyon eğitimini tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 14:35 Güncelleme: 30.06.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akkuyu NGS laboratuvarlarının uzmanları, akreditasyon eğitimini tamamladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AKKUYU NGS laboratuvarlarının uzmanları, kalite yönetim sisteminin akreditasyonu için uluslararası ISO 17025 standartına göre akreditasyon eğitimini tamamladı. Kalite kontrol, çevre koruma, endüstriyel ve nükleer güvenlik alanındaki uluslararası standartlara uygunluğu sağlamak için sistemli çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

        Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ndeki (NGS) beş laboratuvarın uzmanları, kalite yönetim sisteminin uluslararası TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyona hazırlık eğitimini tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca, Akkuyu NGS laboratuvarlarının, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmesinin gerektiği bildirildi. Eğitimi, Türkiye ile yurt dışında ISO 17025 standardına göre laboratuvar akreditasyonu için düzenli olarak eğitimler veren sertifikalı Türk şirketi SİGMA MERKEZİ Yönetim Sistemleri Danışmanlığı Ticaret Ltd. Şti. uzmanları verdi. Bu kapsamda, su kimyası laboratuvarı, bireysel dozimetrik kontrol laboratuvarı, spektrometri laboratuvarı, ısı salıcı elemanların kaplamalarının sızdırmazlık kontrolü laboratuvarı, yüksek gerilim testleri ve ekipman teşhisi laboratuvarı ile kapsamlı radyo kimya laboratuvarında görevli Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanı 40 uzmanın eğitimi tamamlandı.

        Personelin niteliklerini artırmaya ve düzenleyici kurumların gerekliliklerine uygunluğu sağlamaya yönelik eğitim, Akkuyu NGS Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Böylece eğitimin, çalışanların işlerinden kopmadan ve maksimum verimlilikle gerçekleştirilmesi hedeflendi. Laboratuvar personelinin eğitimi ve sertifikasyonu, akreditasyonun bir sonraki aşaması olan kalite yönetim sisteminin denetimine geçilmesini sağlayacak.

        Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Personelin sürekli mesleki gelişimi, nükleer güç santralinin güvenilir işletilmesinin temelini oluşturuyor. Akkuyu NGS çalışanlarının niteliklerini yükseltmek ve yetkinliklerini geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. ISO 17025 standardına göre personel eğitimi, laboratuvarların akreditasyon sürecindeki kilit aşamalardan birini oluşturuyor. Sonraki aşamalarda, kalite yönetim sisteminin akreditasyon denetiminden geçmemiz ve laboratuvarların rutin çalışmaya hazır olduğunu onaylamak için Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan yetkilendirme almamız gerekecek” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        Öldüren manevra! Yamaç paraşütçüsü yola düştü!
        Öldüren manevra! Yamaç paraşütçüsü yola düştü!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Futbol tesisi açtı
        Futbol tesisi açtı
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi

        Benzer Haberler

        Anamur Kaymakamı Kemal Duru göreve başladı
        Anamur Kaymakamı Kemal Duru göreve başladı
        Mersin'de oto yıkamacıda 4 kişinin cansız bedeni bulundu
        Mersin'de oto yıkamacıda 4 kişinin cansız bedeni bulundu
        Mersin'de orman yangını çıktı
        Mersin'de orman yangını çıktı
        Mersin'de oto yıkamacıda 4 gencin cesedi bulundu
        Mersin'de oto yıkamacıda 4 gencin cesedi bulundu
        Mersin'de otomobilin çöp kamyonuna çarptığı kazada ölen işçinin cenazesi de...
        Mersin'de otomobilin çöp kamyonuna çarptığı kazada ölen işçinin cenazesi de...
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı me...
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı me...