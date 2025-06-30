Mersin'de orman yangını

Lenger Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangının büyümemesi için ekipler çalışma başlattı.

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