Eşini öldürüp, 'Çocuklar benden değil' diyen sanığın savunması DNA testi ile çürüdü

MERSİN'de cezaevinden çıktıktan 6 gün sonra eşi Seher Aktekin'i (26) pompalı tüfekle öldüren Bekir Aktekin'in (31) yargılandığı davada; sanığın iddia ettiğinin aksine çocuklarının kendisinden olduğu DNA testi ile kanıtlandı. DNA sonucuna rağmen itiraz eden sanığa mahkeme başkanı tepki gösterirken, öldürülen kadının 2 haftalık hamile olduğu da anlaşıldı. Savcı, hamile eşini öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet talep etti.

Olay, 20 Haziran 2024'te Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde meydana geldi. 14 Haziran'da 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan tutuklu olduğu cezaevinden tahliye olan Bekir Aktekin, 3 çocuk annesi eşi Seher Aktekin'i babasının bekçilik yaptığı portakal bahçesine götürdü. Bekir Aktekin, burada eşini pompalı tüfekle vurdu. Seher Aktekin olay yerinde hayatını kaybetti, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Bekir Aktekin'in eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığı, bu nedenle 3 kez uzaklaştırma aldığı, ayrıca 11 yaşındaki oğluna şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2023'te ceza alıp, 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği öğrenildi.

ÇOCUKLAR KENDİSİNDENMİŞ

Bekir Aktekin hakkında 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan iddianame hazırlandı. İddianame, Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davanın 4'üncü duruşması bugün görüldü. Duruşmaya; tutuklu sanık Bekir Aktekin, avukatlar ve müşteki yakınları katıldı. Önceki duruşmalarda öldürdüğü eşinin kendisini aldattığını ve çocukların kendisinden olmadığını öne süren Bekir Aktekin'in talebi üzerine DNA testi yapıldığı ve çocukların kendisinden olduğunun kanıtlandığı bildirildi. 'YALAN SÖYLÜYOR' Duruşmada ayrıca Seher Alptekin ile ilişki yaşadığı öne sürülen tanığın ifadesi okundu. İddiaları reddeden tanık komşu, Seher Alptekin ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını söyledi. Tanığın ifadesine karşı beyanda bulunan Bekir Aktekin, "Yalan söylüyor, benim yaşadığımı bir, ben bir de Allah biliyor" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Daha neyi ısrar ediyorsun? 'Çocuklar benim değil' dedin. DNA testi yaptırdık. O konulara artık giremezsin" diyerek tepki gösterdi. MÜTALAA VERİLDİ