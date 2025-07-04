Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Merve Akbaş (36) hayatını kaybetti.

Kaza, Şehitishak Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. M.E.G. (21) yönetimindeki 33 N 6255 plakalı otomobil ile Merve Akbaş'ın (36) kullandığı 33 AUK 739 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Merve Akbaş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akbaş, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akbaş, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.