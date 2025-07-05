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        Mersin'de tefecilere operasyon: 5 gözaltı

        MERSİN'in Anamur ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 100 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 11:41 Güncelleme: 05.07.2025 - 11:55
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        Mersin'de tefecilere operasyon: 5 gözaltı
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        MERSİN'in Anamur ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 100 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Anamur ilçesinde vatandaşlara faizle para veren, karşılığında tehdit yolu ile vatandaşların taşınır ve taşınmaz mallarını kendi adlarına devralan, imzalatılan senetler ile icra takibi başlatan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. MASAK verilerinin incelenmesi neticesinde, 100 milyon TL haksız kazanç elde eden 5 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 97 adet senet, 32 adet tapu, 9 adet müştekilere ait satış sözleşmesi, 2 adet pos cihazı, 7 adet müştekilere ait emlak satış sözleşmesi, vekaletname, 250 adet mermi, 299 bin TL nakit para ve 4 adet cep telefonuna el konuldu. Gözaltına alınan B.İ., T.S., T.I., F.N.B. ve S.I., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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