Cami avlusunda uyuşturucu içerken kendisini uyaran müezzini bıçakladı; olay anı kamerada

MERSİN’de cami avlusunda uyuşturucu kullandığı için kendisini uyaran din görevlisini bacağından bıçaklayarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Olay anı kameralara yansıdı.

Olay merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki Güneyli Camisi'nde meydana geldi. Camide müezzin olarak görev yapan Ömer Tekdemir, ibadethanenin avlusunda gördüğü uyuşturucu kullanma aparatının yanında oturan kişiyi uyardı. Daha sonra camiye girmek için yönelen Tekdemir'i yanındaki bıçakla bacağından yaralayan zanlı, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumu iyi olduğu öğrenilen yaralı din görevlisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerine teslim edilen şüphelinin, cami avlusunda uyuşturucu kullandığı tespit edildi.

Öte yandan, şüphelinin müezzin Tekdemir'i bıçaklaması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cami avlusunda oturan şüphelinin müezzini bıçaklaması, ardından çevredekiler tarafından elindeki bıçağın alınması yer alıyor.