Restoranda silahlı ve bıçaklı 'hesap' kavgası; 1'i ağır, 7 yaralı

MERSİN'de, bir restoranda hesap yüzünden müşteriler ve çalışanlar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

Olay, dün gece merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Restoran sahibi Salim A. ve bazı müşteriler arasında ‘hesap’ yüzünden tartışma çıktı. İşletme çalışanlarının da dahil olduğu tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, restoran sahibi, çalışanlar ve müşterilerin de arasında olduğu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Silahla başından vurulan Mehmet H.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.