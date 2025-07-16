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        Mersin'de fuhuş operasyonu: 22 gözaltı

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 10:40 Güncelleme: 16.07.2025 - 10:45
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        Mersin'de fuhuş operasyonu: 22 gözaltı
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        MERSİN’in Erdemli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi ve turistik Kızkalesi mevkiinde 4 gazino, 4 masaj salonu, 2 günübirlik konaklama ve randevu evine özel harekat polisi ve insansız hava araçlarıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda kimliği tespit edilen 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon esnasında 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 18 mağdur kurtarıldı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda fuhuş suçundan elde edildiği belirtilen 106 bin 250 TL, pompalı tüfek, ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda mühimmatları, 30 adet telefon, 2 adet bilgisayar ele geçirildi. Şüphelilere ait MASAK raporuna göre suç gelirlerinden elde edildiği tespit edilen ve 50 milyon TL işlem hacmi olan 15 tapu ve 23 adet motorlu araca el konuldu.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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