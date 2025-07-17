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        Akkuyu NGS'de, WANO destek misyonu gerçekleştirildi

        RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) Dünya Nükleer Operatörler Birliği (WANO) Moskova Merkezi tarafından İşletmeye Hazırlık Değerlendirme (ORA) destek misyonu tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 11:00 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:05
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        Akkuyu NGS'de, WANO destek misyonu gerçekleştirildi
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        RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) Dünya Nükleer Operatörler Birliği (WANO) Moskova Merkezi tarafından İşletmeye Hazırlık Değerlendirme (ORA) destek misyonu tamamlandı. Misyon ekibinde Leningrad NGS-2, Kursk, Novovoronej ve Belarus Nükleer Güç Santrallerinden uzmanlar yer aldı.

        WANO Moskova Merkezi’nin bağımsız uzman değerlendirmesi, nükleer güç santrallerinin verimli ve güvenilir işletilmesine yönelik küresel uygulamaların benimsenmesine olanak tanıyor.

        ORA misyonu, santralin işletme aşamasına hazırlığını bağımsız bir uzman değerlendirmesiyle incelemeyi amaçlıyor. WANO ekibi bir hafta boyunca Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin operasyon, bakım, mühendislik desteği, radyasyon ve yangın koruma, personel eğitimi ve nitelikleri ile acil durum hazırlığı dahil olmak üzere 12 temel çalışma alanını analiz etti.

        WANO Moskova Merkezi Danışmanı ve Misyon Lideri Andrey Nosov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Amacımız işletmeci kuruluşa etkin destek sağlamak. Kapsamlı bir metodoloji, yani mülakatlar, sahadaki tesislerin denetimi, dokümantasyon analizi ve öz değerlendirme sonuçlarını kullanıyoruz. Tüm bunlar, santrale bağımsız geri bildirimleri ve işletmeye hazırlığını artırmak için gerekli önerileri sunmamıza yardımcı oluyor” dedi.

        Misyonun kapanış toplantısında Akkuyu NGS proje ekibine ön bulgular hakkında bilgi verilerek önerilerde bulunuldu. Nihai rapor 1 ay içinde Akkuyu Nükleer A.Ş.'ye iletilecek.

        Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh de, WANO Moskova Merkezi uzmanlarına profesyonellikleri ve projenin gelişimine katkılarından dolayı teşekkür etti.

        Butckikh, “Tüm NGS işletmecisi kuruluşların açıkça iletişim kurabildiği ve bilgi alışverişinde bulunabildiği bu yaklaşım, güvenlik kültürünü geliştirmemize ve çalışmalarımızı en verimli şekilde yürütmemize yardımcı oluyor. ORA misyonu, işletme aşamasına hazırlıkta önemli bir referans noktası. WANO’nun uzman desteğini çok takdir ediyoruz, bu sayede süreçleri zamanında düzeltebilir ve Akkuyu NGS'nin en yüksek güvenilirlik seviyesine ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

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