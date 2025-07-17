Akkuyu NGS'de, WANO destek misyonu gerçekleştirildi

RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) Dünya Nükleer Operatörler Birliği (WANO) Moskova Merkezi tarafından İşletmeye Hazırlık Değerlendirme (ORA) destek misyonu tamamlandı. Misyon ekibinde Leningrad NGS-2, Kursk, Novovoronej ve Belarus Nükleer Güç Santrallerinden uzmanlar yer aldı.

WANO Moskova Merkezi’nin bağımsız uzman değerlendirmesi, nükleer güç santrallerinin verimli ve güvenilir işletilmesine yönelik küresel uygulamaların benimsenmesine olanak tanıyor.

ORA misyonu, santralin işletme aşamasına hazırlığını bağımsız bir uzman değerlendirmesiyle incelemeyi amaçlıyor. WANO ekibi bir hafta boyunca Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin operasyon, bakım, mühendislik desteği, radyasyon ve yangın koruma, personel eğitimi ve nitelikleri ile acil durum hazırlığı dahil olmak üzere 12 temel çalışma alanını analiz etti.

WANO Moskova Merkezi Danışmanı ve Misyon Lideri Andrey Nosov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Amacımız işletmeci kuruluşa etkin destek sağlamak. Kapsamlı bir metodoloji, yani mülakatlar, sahadaki tesislerin denetimi, dokümantasyon analizi ve öz değerlendirme sonuçlarını kullanıyoruz. Tüm bunlar, santrale bağımsız geri bildirimleri ve işletmeye hazırlığını artırmak için gerekli önerileri sunmamıza yardımcı oluyor” dedi.