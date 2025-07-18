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        Mersin'de görevi başında kalp krizi geçiren polis yaşamını yitirdi

        MERSİN'in Aydıncık ilçesinde görevi başındayken kalp krizi geçiren polis memuru Selçuk Peker (52), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 00:22 Güncelleme: 18.07.2025 - 00:25
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        Mersin'de görevi başında kalp krizi geçiren polis yaşamını yitirdi
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        MERSİN'in Aydıncık ilçesinde görevi başındayken kalp krizi geçiren polis memuru Selçuk Peker (52), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Aydıncık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Selçuk Peker, görev başındayken rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Peker, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Peker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Peker için İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Peker’in eşi ve çocuklarının yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile askeri ve mülki erkan katıldı. Selçuk Peker’in naaşı, yapılan duaların ardından toprağa verilmek üzere memleketi Malatya’ya uğurlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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