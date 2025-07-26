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        Silifke'de orman yangını

        MERSİN'in Silifke ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 09:10 Güncelleme: 26.07.2025 - 09:15
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        Silifke'de orman yangını
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        MERSİN’in Silifke ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Silifke ilçesine bağlı Bahçederesi Mahallesi yakınlarında sabaha karşı orman yangını çıktı. Yükselen duman ve alevleri gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle Taşucu Mahallesi’ne kadar yayılan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

        Ekiplerin, söndürme çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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