Akkuyu NGS İtfaiye Birimi, yangın söndürme çalışmalarına destek verdi

AKKUYU NGS İtfaiye Birimi, Mersin bölgesindeki Bahçederesi civarında çıkan yangını söndürme çalışmalarına katıldı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) İtfaiye Birimi, Akkuyu NGS inşaat bölgesinde bulunan Taşucu mahallesinden yaklaşık 7 km kuzeyde, Bahçederesi bölgesinde gece saatlerinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için yapılan çalışmalara katıldı.

Santral için tehdit oluşturmayan yangın, Akkuyu NGS sahasına 45 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Akkuyu NGS itfaiyecileri, yangın söndürme karargahına giderek yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için yapılan çalışmalara aktif olarak dahil oldu.

Akkuyu NGS’den yangın bölgesine bir orman itfaiye aracı, üç su tankeri ve 36 itfaiye personeli sevk edildi. Söndürme çalışmaları, sürekli kuraklık koşulları ve sık sık yön değiştiren kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlükle devam etti.

Mersin belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve yangın söndürme ekiplerinin çalışmalarını koordine eden ve sorumluluk alanlarını dağıtan Bölge Orman İşletme Müdürlüğü ile iş birliği içinde yapılan çalışmalar sayesinde yangın kontrol altına alındı.