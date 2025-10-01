Habertürk
        Türkiye'nin satın aldığı 5'inci sondaj gemisi Mersin'de

        TÜRKİYE'nin satın aldığı 5'inci sondaj gemisi, 228 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğindeki 'West Draco' isimli gemi, Akdeniz'de Mersin'in yaklaşık 1 mil açığına demirledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 13:07 Güncelleme: 01.10.2025 - 13:10
        Türkiye’nin satın aldığı 5’inci sondaj gemisi ‘West Draco’ Akdeniz’deki ilk durağı olan Mersin’e ulaştı. Gemi, Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi sınırlarındaki limanın yaklaşık 1 mil açığına demirledi. Yaklaşık 1 hafta bulunduğu yerde kalması beklenen gemiyle ilgili gerekli bazı işlemlerin yapılmasından sonra limana yanaşacağı öğrenildi.

        Dünyanın en gelişmiş 7’nci nesil derin deniz sondaj gemileri arasında yer alan 'West Draco’nın 12 bin metreye kadar sondaj yapabildiği belirtildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) filosuna katılan geminin limana yanaşmasının ardından gerekli çalışmaların yapılacağı daha sonra belirlenecek takvime göre Akdeniz’deki çalışmalarına başlayacağı bildirildi.

        Öte yandan West Draco’nun ikizi olarak bilinen ve Türkiye tarafından satın alınan 6’ncı gemi olarak kayda geçen West Dorado’nın da ilerleyen zamanda yola çıkacağı bildirildi.

