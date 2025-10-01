Bozyazı'da bakıma muhtaç yaşlı ve engellilere destekler devam ediyor

İlçede 160 yaşlıya, engelliye ev ve kişisel temizliklerini sağlayan Bozyazı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşlara da yardım ediyor.

