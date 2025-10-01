Bozyazı'da bakıma muhtaç yaşlı ve engellilere destekler devam ediyor
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Vefa Projesi kapsamında bakıma muhtaç 160 kişiye hizmet veriliyor.
Bozyazı Kaymakamlığı himayelerinde hazırlanan Vefa Projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik evde bakım hizmetleri sürüyor.
İlçede 160 yaşlıya, engelliye ev ve kişisel temizliklerini sağlayan Bozyazı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşlara da yardım ediyor.
