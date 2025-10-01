Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Bozyazı'da bakıma muhtaç yaşlı ve engellilere destekler devam ediyor

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde Vefa Projesi kapsamında bakıma muhtaç 160 kişiye hizmet veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 12:07 Güncelleme: 01.10.2025 - 12:07
        Bozyazı Kaymakamlığı himayelerinde hazırlanan Vefa Projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik evde bakım hizmetleri sürüyor.

        İlçede 160 yaşlıya, engelliye ev ve kişisel temizliklerini sağlayan Bozyazı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşlara da yardım ediyor.

