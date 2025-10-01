Habertürk
Habertürk
        Mersin Haberleri

        Mersin'in kadın itfaiyecileri olası afetlere zorlu parkurlarda hazırlanıyor

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de görev yapan kadın itfaiyeciler, olası afetlere hızlı ve etkin şekilde müdahalede bulunmak için zorlu parkurlarda hazırlık yapıyor.

        Giriş: 01.10.2025 - 11:05 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:05
        Mersin'in kadın itfaiyecileri olası afetlere zorlu parkurlarda hazırlanıyor
        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de görev yapan kadın itfaiyeciler, olası afetlere hızlı ve etkin şekilde müdahalede bulunmak için zorlu parkurlarda hazırlık yapıyor.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan kadın itfaiyeciler can ve mal kaybının önüne geçmek ve acil durumlarda etkin şekilde görev yapabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Yangınlar, trafik kazaları ve kurtarma operasyonlarında önemli çalışmalar yapan kadınlar, bu görevlere hazır olmak için Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi'ndeki Ata Eğitim Merkezi'nde yılın belli aylarında icra edilen eğitim ve tatbikatlara katılıyor.

        Burada zorlu parkurlarda ter döken kadın itfaiyeciler, saha müdahalelerine hazır hale gelerek operasyonlarda önemli görevler üstleniyor.

        AA ekibi, kadın itfaiyecilerin, Ata Eğitim Merkezi'nde düzenlenen efor sarf etme, yaralı kurtarma, yüksekten iniş ve yangın söndürme tatbikatını "İtfaiye Haftası" dolayısıyla görüntüledi.

        Kadın itfaiyeciler tatbikatın zorlu etaplarını başarılı şekilde tamamladı.

        - "Kadınlar her zaman çok güçlü"

        Kadın itfaiyecilerden Hülya Bozkurt, AA muhabirine, merkezde üç yıldan bu yana hem idari büro amirliği görevinde bulunduğunu hem de saha operasyonlarına katıldığını söyledi.

        Kadın olarak önemli işlerde görev yapmanın gururunu yaşadıklarını anlatan Bozkurt, zorlu parkurları geçerek göreve seçildiklerini belirtti.

        Aldıkları eğitimin katkısını sahada gördüklerini vurgulayan Bozkurt, "Kadınlar hayal etsinler, her şey hayal etmekle başlıyor. Kadınlar azmederlerse, çabalarlarsa olmayacak bir şey yok. Erkeklerin yaptığı her şeyi biz de yapabiliriz. Gittiğimiz olaylarda bir canlı varsa o canlıya daha hızlı ulaşmak için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

        Damla Korkmaz da 3 yıldan bu yana itfaiyenin birçok biriminde çalıştığını ifade etti.

        Katıldıkları tatbikat ve eğitimlerle sahada zorlanmadan görev yaptıklarına dikkati çeken Korkmaz, şöyle konuştu:

        "Kadınların hayatın her alanında kendilerini göstermeleri gerektiğini ve güçlü olduklarını düşündüğüm için bu mesleği seçtim. Kadınlar olarak her yerde güçlüyüz. Kadınlar, cesur olsunlar. Hayallerinin peşinden gitsinler. Hiçbir zaman 'ben yapamam' demesinler. Çünkü kadınlar her zaman çok güçlü."

        - "Görevimize her an hazırız"

        Esra Balsezer de 15 yıldır itfaiye eri olarak görev yaptığını belirtti.

        İnsanlara yardım edebilme hissinin kendilerine iyi geldiğini vurgulayan Balsezer, şöyle devam etti:

        "Eğitim ve tatbikatlarla sahadaki sorunları en aza indirmeye çalışıyoruz. Görevimize her an hazırız. İnsanlar olaylarda kadın itfaiyeci gördüklerinde mutlu oluyorlar. Bir taraftan da şaşırıyorlar. Erkek işi olarak görülebiliyor ama biz kadınlar olarak her şeyi başarabiliyoruz. Hedefleri olan kadın arkadaşlarımız varsa hiç çekinmesinler, cesur olsunlar. Kadınlar olarak her işi yapabiliriz."

        Merve Beyaztepe de 2 yıldır itfaiye eri olarak görev yaptığını belirterek, tatbikatlarla kendilerini hem teknik hem psikolojik olarak göreve hazır hale getirdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

