        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin protokolünden Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ile Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 10:47 Güncelleme: 01.10.2025 - 10:47
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ile Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Topsakaloğlu, mesajında, camilerde insanların manevi ihtiyaçlarının karşıladığını belirtti.

        Camilerin bulunduğu şehre ruh ve mana kattığını kaydeden Topsakaloğlu, mesajında şu ifadelee yer verdi:

        "Camilerimiz, huzur ve güven ortamının oluşmasında, kardeşlik bilincinin gelişmesinde, ilim ve irfan sahibi bir neslin yetişmesinde etkili olmuştur. Bu kutsal mekanlarda hizmet veren din görevlilerimiz dini konularda halkımızın aydınlatılması, toplumsal konulara çözüm getirilmesi, dinimizin en doğru şekilde yaşanması, yaşatılması ve geleceğe aktarılması yönünde önemli bir görev üstlenmişlerdir."

        Topsakaloğlu, 1-7 Ekim'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlı olmasını temenni etti.

        Belediye Başkanı Fatih Önge de Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturma açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

        Camilerin sadece ibadet mekanı olmadığını ifade eden Önge, şunları kaydetti:

        "Camilerimiz birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun yaşatıldığı, mahallemizin ve ilçemizin kalbi konumundaki kutsal mekanlardır. Din görevlilerimiz ise bu mekanlarda üstlendikleri rehberlik göreviyle, toplumumuzun manevi hayatına ışık tutan, sevgi, saygı ve hoşgörüyü yayan çok kıymetli bir misyonu yerine getirmektedirler."

        Önge, din görevlilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

