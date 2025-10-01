Mersin protokolünden Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ile Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, camilerde insanların manevi ihtiyaçlarının karşıladığını belirtti.

Camilerin bulunduğu şehre ruh ve mana kattığını kaydeden Topsakaloğlu, mesajında şu ifadelee yer verdi:

"Camilerimiz, huzur ve güven ortamının oluşmasında, kardeşlik bilincinin gelişmesinde, ilim ve irfan sahibi bir neslin yetişmesinde etkili olmuştur. Bu kutsal mekanlarda hizmet veren din görevlilerimiz dini konularda halkımızın aydınlatılması, toplumsal konulara çözüm getirilmesi, dinimizin en doğru şekilde yaşanması, yaşatılması ve geleceğe aktarılması yönünde önemli bir görev üstlenmişlerdir."

Topsakaloğlu, 1-7 Ekim'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlı olmasını temenni etti.

Belediye Başkanı Fatih Önge de Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturma açısından büyük önem taşıdığını belirtti.