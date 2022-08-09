Mersin'de toplu taşıma araçları denetlendi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, zabıta ekiplerince toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, ulaşım hizmetinin güvenli sağlanması için denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, sürücülere klimaların çalıştırılması, araç kapılarının seyir halinde kapalı tutulması, hız sınırlarına ve kıyafet yönetmeliğine uyulması konularında uyarı yaptı.

Denetimde eksiklikleri tespit edilen sürücülere ceza kesildi.

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