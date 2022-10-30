Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri düzenlendi

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MERSİN (AA) - Mersin'de şarkıcı Edis Görgülü ve Haluk Levent, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Yenişehir ve Tarsus ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi.

Şarkıcı Haluk Levent Tarsus'ta, Edis Görgülü ise Yenişehir'de sahne aldı.

Atatürk Gösteri Merkezi’ni dolduran binlerce Tarsuslu, Haluk Levent ile hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek 99.ncu yıl coşkusunu yaşadı.

Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sahne alan Haluk Levent'in şarkılarına seyirciler de eşlik etti.





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