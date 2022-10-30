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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri düzenlendi

AA

Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri düzenlendi

MERSİN (AA) - Mersin'de şarkıcı Edis Görgülü ve Haluk Levent, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Yenişehir ve Tarsus ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi.

Şarkıcı Haluk Levent Tarsus'ta, Edis Görgülü ise Yenişehir'de sahne aldı.

Atatürk Gösteri Merkezi’ni dolduran binlerce Tarsuslu, Haluk Levent ile hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek 99.ncu yıl coşkusunu yaşadı.

Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sahne alan Haluk Levent'in şarkılarına seyirciler de eşlik etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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