Mersin'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü adına Suriye'de silahlı faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan N.H. ve O.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.H. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 25 Kasım'daki terör operasyonunda yakalanan zanlıların ifadeleri ve ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu, örgüt adına Suriye'de silahlı faaliyet gösterdiği öne sürülen iki YPG/PKK şüphelisinin Mersin'de bulunduğunu tespit etmişti.



Bu tespitin ardından adresleri belirlenen N.H. ve O.A. ekiplerce 30 Kasım'da gerçekleştirilen operasyola gözaltına alınmıştı.

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