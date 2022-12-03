Vali Pehlivan'dan sınıf arkadaşının öldürdüğü öğrencinin ailesine taziye ziyareti

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MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, sınıf arkadaşı tarafından öldürülen 12 yaşındaki F.Y'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan, Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, Toroslar Belediye Başkan Yardımcısı Şeyda Gülden, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, hayatını kaybeden öğrencinin ailesini ziyaret etti.

Vali Pehlivan, acılı aileye ve yakınlarına başsağlığı diledi.



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